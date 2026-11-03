Endesa Aktie
WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112
|Endesa-Investmentbeispiel
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03.11.2026 10:03:41
IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Endesa-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit dem Endesa-Papier statt. Zum Handelsende stand das Endesa-Papier an diesem Tag bei 31,50 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 31,746 Endesa-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 378,73 EUR, da sich der Wert eines Endesa-Anteils am 02.11.2026 auf 43,43 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 37,87 Prozent vermehrt.
Alle Endesa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 45,03 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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