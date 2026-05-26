Endesa Aktie
WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112
|Rentables Endesa-Investment?
|
26.05.2026 10:03:47
IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Endesa von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Endesa-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Endesa-Aktie an diesem Tag 19,98 EUR wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Endesa-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 500,501 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 25.05.2026 18 243,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36,45 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 82,43 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Endesa betrug jüngst 37,23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Endesa S.A.
|
10:03
|IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Endesa von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.05.26
|IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Endesa von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
12.05.26
|IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Endesa von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.05.26