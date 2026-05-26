IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Endesa von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Endesa-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Endesa-Aktie an diesem Tag 19,98 EUR wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Endesa-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 500,501 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 25.05.2026 18 243,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36,45 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 82,43 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Endesa betrug jüngst 37,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at