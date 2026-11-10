Endesa Aktie

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WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112

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Endesa-Anlage 10.11.2026 10:03:31

IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Endesa von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Endesa-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Endesa-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Endesa-Papier bei 18,62 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 537,057 Endesa-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Endesa-Papiere wären am 09.11.2026 23 737,92 EUR wert, da der Schlussstand 44,20 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 137,38 Prozent gesteigert.

Alle Endesa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 45,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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