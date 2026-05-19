Endesa Aktie
WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112
|Endesa-Performance
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19.05.2026 10:04:09
IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Endesa von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Endesa-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 26,51 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Endesa-Aktie investiert hat, hat nun 37,722 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 36,51 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 377,22 EUR wert. Damit wäre die Investition 37,72 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Endesa belief sich zuletzt auf 37,23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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