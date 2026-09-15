Endesa Aktie

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WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112

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Profitabler Endesa-Einstieg? 15.09.2026 10:03:29

IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Endesa von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Endesa eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden Endesa-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Endesa-Papier bei 19,87 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Endesa-Aktie investierten, hätten nun 5,033 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (41,36 EUR), wäre das Investment nun 208,15 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 108,15 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Endesa belief sich zuletzt auf 43,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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