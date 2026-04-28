Endesa Aktie

Endesa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112

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Endesa-Investition 28.04.2026 10:03:39

IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Endesa-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Endesa-Aktie gebracht.

Endesa-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Endesa-Papier bei 20,37 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 49,092 Endesa-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 869,91 EUR, da sich der Wert eines Endesa-Papiers am 27.04.2026 auf 38,09 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 86,99 Prozent erhöht.

Am Markt war Endesa jüngst 39,29 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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