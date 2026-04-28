Endesa Aktie
WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112
|Endesa-Investition
|
28.04.2026 10:03:39
IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Endesa-Investment von vor 3 Jahren verdient
Endesa-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Endesa-Papier bei 20,37 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 49,092 Endesa-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 869,91 EUR, da sich der Wert eines Endesa-Papiers am 27.04.2026 auf 38,09 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 86,99 Prozent erhöht.
Am Markt war Endesa jüngst 39,29 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Endesa S.A.
|
10:03
|IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Endesa-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
07:01
|Ausblick: Endesa legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Endesa von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
14.04.26
|IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Endesa-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Endesa zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.04.26
|IBEX 35-Papier Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
31.03.26
|IBEX 35-Papier Endesa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Endesa von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.03.26
|IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)