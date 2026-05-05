Endesa Aktie
WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112
|Endesa-Investment
|
05.05.2026 10:03:51
IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Endesa-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 05.05.2021 wurde die Endesa-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Endesa-Aktie betrug an diesem Tag 22,16 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Endesa-Aktie investiert, befänden sich nun 451,264 Endesa-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.05.2026 16 908,84 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,47 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 16 908,84 EUR, was einer positiven Performance von 69,09 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Endesa belief sich jüngst auf 39,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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