Endesa Aktie

Endesa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112

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Endesa-Anlage unter der Lupe 08.09.2026 10:03:40

IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Endesa-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Endesa-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Endesa-Papier via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 25,84 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 386,997 Endesa-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 07.09.2026 auf 41,43 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 033,28 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60,33 Prozent vermehrt.

Endesa war somit zuletzt am Markt 42,19 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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