IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Endesa von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Endesa-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Endesa-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Endesa-Anteile an diesem Tag 19,05 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Endesa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 525,072 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 42,04 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 074,04 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 120,74 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Endesa betrug jüngst 43,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at