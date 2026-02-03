IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Endesa von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Endesa-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Endesa-Papier statt. Zum Handelsende stand das Endesa-Papier an diesem Tag bei 18,27 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 54,750 Endesa-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 678,62 EUR, da sich der Wert eines Endesa-Papiers am 02.02.2026 auf 30,66 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 67,86 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Endesa bezifferte sich zuletzt auf 32,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

