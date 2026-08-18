Endesa Aktie
WKN: 871028 / ISIN: ES0130670112
|Frühe Anlage
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18.08.2026 10:03:34
IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Endesa von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Endesa-Papier via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18,64 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Endesa-Papier investiert hätte, befänden sich nun 536,481 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 41,31 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 162,02 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 121,62 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Endesa betrug jüngst 42,29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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