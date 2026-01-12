IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fluidra-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Fluidra-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Fluidra-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Fluidra-Aktie betrug an diesem Tag 3,05 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Fluidra-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 327,869 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 09.01.2026 8 183,61 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,96 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 718,36 Prozent zugenommen.

Am Markt war Fluidra jüngst 4,74 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at