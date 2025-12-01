IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fluidra-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Fluidra-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Fluidra-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,81 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 724,113 Fluidra-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.11.2025 auf 23,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 306,30 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 17 306,30 EUR entspricht einer Performance von +73,06 Prozent.

Fluidra wurde am Markt mit 4,54 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at