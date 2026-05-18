IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fluidra-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Fluidra-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 18.05.2023 wurde das Fluidra-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Fluidra-Papier an diesem Tag bei 16,54 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 60,459 Fluidra-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 125,76 EUR, da sich der Wert eines Fluidra-Papiers am 15.05.2026 auf 18,62 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12,58 Prozent erhöht.

Alle Fluidra-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at