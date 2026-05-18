Fluidra Aktie
WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018
|Fluidra-Performance
|
18.05.2026 10:04:29
IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fluidra-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 18.05.2023 wurde das Fluidra-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Fluidra-Papier an diesem Tag bei 16,54 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 60,459 Fluidra-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 125,76 EUR, da sich der Wert eines Fluidra-Papiers am 15.05.2026 auf 18,62 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12,58 Prozent erhöht.
Alle Fluidra-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,54 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fluidra
|
10:04
|IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fluidra-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
11.05.26
|IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fluidra-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
05.05.26