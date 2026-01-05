Fluidra Aktie

WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018

Rentable Fluidra-Anlage? 05.01.2026 10:03:53

IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fluidra-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Fluidra-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Fluidra-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20,10 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,975 Fluidra-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 116,92 EUR, da sich der Wert einer Fluidra-Aktie am 02.01.2026 auf 23,50 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 116,92 EUR, was einer positiven Performance von 16,92 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Fluidra betrug jüngst 4,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

