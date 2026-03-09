Fluidra Aktie
WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018
09.03.2026 10:03:48
IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fluidra von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Fluidra-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,43 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 29,197 Fluidra-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 620,15 EUR, da sich der Wert eines Fluidra-Papiers am 06.03.2026 auf 21,24 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 520,15 Prozent.
Fluidra wurde am Markt mit 4,03 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
