Fluidra Aktie
WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018
|Lohnende Fluidra-Investition?
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21.09.2026 10:03:43
IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fluidra von vor 10 Jahren eingefahren
Am 21.09.2016 wurden Fluidra-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Fluidra-Papier bei 4,59 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Fluidra-Aktie investiert hätte, hätte er nun 218,103 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 856,05 EUR, da sich der Wert eines Fluidra-Anteils am 18.09.2026 auf 17,68 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 285,61 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Fluidra belief sich jüngst auf 3,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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