Fluidra Aktie

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WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018

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Rentabler Fluidra-Einstieg? 19.10.2026 10:04:18

IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fluidra von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Fluidra-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Fluidra-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Fluidra-Anteile betrug an diesem Tag 4,23 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Fluidra-Aktie investierten, hätten nun 2 366,864 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fluidra-Aktie auf 17,69 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41 869,82 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 318,70 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Fluidra belief sich jüngst auf 3,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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