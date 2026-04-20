Fluidra Aktie
WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018
|Profitable Fluidra-Investition?
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20.04.2026 10:03:41
IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fluidra von vor 3 Jahren eingefahren
Am 20.04.2023 wurden Fluidra-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,91 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Fluidra-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,707 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.04.2026 auf 21,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,81 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 45,81 Prozent.
Am Markt war Fluidra jüngst 4,13 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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