IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fluidra von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit Fluidra-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Fluidra-Anteile bei 17,97 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 556,483 Fluidra-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 467,45 EUR, da sich der Wert eines Fluidra-Anteils am 12.06.2026 auf 18,81 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 4,67 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Fluidra belief sich zuletzt auf 3,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at