IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Fluidra abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fluidra-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,70 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fluidra-Aktie investiert, befänden sich nun 63,694 Fluidra-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 20,72 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 319,75 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 319,75 EUR entspricht einer Performance von +31,97 Prozent.

Der Marktwert von Fluidra betrug jüngst 3,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at