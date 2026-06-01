IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fluidra von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Fluidra gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Fluidra-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand das Fluidra-Papier an diesem Tag bei 4,02 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 24,876 Fluidra-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.05.2026 auf 18,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 468,66 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 368,66 Prozent erhöht.

Fluidra markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at