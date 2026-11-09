Fluidra Aktie
WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018
|Lukratives Fluidra-Investment?
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09.11.2026 10:03:46
IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fluidra-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Die Fluidra-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 33,65 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 297,177 Fluidra-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 741,46 EUR, da sich der Wert einer Fluidra-Aktie am 06.11.2026 auf 19,32 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 42,59 Prozent eingebüßt.
Fluidra war somit zuletzt am Markt 3,67 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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