IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fluidra von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Fluidra-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Fluidra-Papier via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Fluidra-Papier bei 21,80 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 45,872 Fluidra-Aktien. Die gehaltenen Fluidra-Aktien wären am 07.08.2026 933,94 EUR wert, da der Schlussstand 20,36 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 6,61 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Fluidra belief sich zuletzt auf 3,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at