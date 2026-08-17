IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fluidra von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit Fluidra-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 36,50 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Fluidra-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 273,973 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Fluidra-Aktie auf 19,56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 358,90 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 5 358,90 EUR entspricht einer negativen Performance von 46,41 Prozent.

Fluidra markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at