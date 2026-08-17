Fluidra Aktie
WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018
|Lohnender Fluidra-Einstieg?
|
17.08.2026 10:04:12
IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fluidra von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit Fluidra-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 36,50 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Fluidra-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 273,973 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Fluidra-Aktie auf 19,56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 358,90 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 5 358,90 EUR entspricht einer negativen Performance von 46,41 Prozent.
Fluidra markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fluidra
|
10:04
|IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fluidra von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.08.26
|IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fluidra von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
03.08.26
|IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fluidra von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
29.07.26
|Ausblick: Fluidra stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.07.26
|IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fluidra-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.07.26
|IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fluidra von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Fluidra präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.07.26
|IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: Hätte sich eine Fluidra-Anlage von vor 3 Jahren gelohnt? (finanzen.at)
Analysen zu Fluidra
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fluidra
|19,47
|-0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit überschaubarem Minus -- DAX bleibt trotz leichten Verlusten in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ist wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.