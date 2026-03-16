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Fluidra Aktie

Fluidra für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018

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Frühe Anlage 16.03.2026 10:04:12

IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fluidra von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Fluidra-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 16.03.2025 wurde das Fluidra-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Fluidra-Aktie bei 21,90 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Fluidra-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 45,662 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.03.2026 gerechnet (20,12 EUR), wäre die Investition nun 918,72 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,13 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Fluidra belief sich jüngst auf 3,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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