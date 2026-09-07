Fluidra Aktie
WKN DE: A0MZNB / ISIN: ES0137650018
|Profitable Fluidra-Anlage?
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07.09.2026 10:04:00
IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fluidra von vor 3 Jahren bedeutet
Fluidra-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Fluidra-Aktie bei 20,04 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Fluidra-Aktie investiert hätte, hätte er nun 499,002 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 19,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 505,99 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 4,94 Prozent vermindert.
Fluidra erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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