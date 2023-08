IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Grifols SA gekostet

Anleger, die vor Jahren in Grifols SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Grifols SA-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,80 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 63,291 Grifols SA-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 856,33 EUR, da sich der Wert eines Grifols SA-Anteils am 17.08.2023 auf 13,53 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -14,37 Prozent.

Der Börsenwert von Grifols SA belief sich zuletzt auf 9,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at