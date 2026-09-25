Grifols Aktie

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WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087

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Profitabler Grifols SA-Einstieg? 25.09.2026 10:03:40

IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Grifols SA von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Grifols SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Grifols SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Grifols SA-Papier an diesem Tag bei 12,23 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Grifols SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 81,800 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 9,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 768,92 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 768,92 EUR entspricht einer negativen Performance von 23,11 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Grifols SA bezifferte sich zuletzt auf 6,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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