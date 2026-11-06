Grifols Aktie

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WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087

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Rentables Grifols SA-Investment? 06.11.2026 10:03:30

IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Grifols SA-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Grifols SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Grifols SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Grifols SA-Anteile 17,44 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 57,339 Grifols SA-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 646,79 EUR, da sich der Wert eines Grifols SA-Papiers am 05.11.2026 auf 11,28 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 35,32 Prozent vermindert.

Grifols SA wurde am Markt mit 7,64 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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