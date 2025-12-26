IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Grifols SA von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Grifols SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Grifols SA-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,85 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Grifols SA-Aktie investierten, hätten nun 419,287 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Grifols SA-Papiers auf 10,99 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 607,97 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 53,92 Prozent eingebüßt.

Grifols SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at