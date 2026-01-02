Grifols Aktie

Grifols für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Grifols SA-Investment? 02.01.2026 10:03:35

IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Grifols SA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Grifols SA gewesen.

Das Grifols SA-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Grifols SA-Aktie bei 21,32 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Grifols SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 469,153 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.12.2025 5 019,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10,70 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 5 019,94 EUR entspricht einer negativen Performance von 49,80 Prozent.

Insgesamt war Grifols SA zuletzt 7,27 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Grifols SAmehr Nachrichten

Analysen zu Grifols SAmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Grifols SA 11,21 3,75% Grifols SA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:05 KW 1: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
17:36 Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
16:35 Rohstoffe im 4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.01.26 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
01.01.26 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechseln ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - 