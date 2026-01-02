IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Grifols SA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Grifols SA gewesen.

Das Grifols SA-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Grifols SA-Aktie bei 21,32 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Grifols SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 469,153 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.12.2025 5 019,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10,70 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 5 019,94 EUR entspricht einer negativen Performance von 49,80 Prozent.

Insgesamt war Grifols SA zuletzt 7,27 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at