Grifols Aktie
WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087
|Lukrative Grifols SA-Anlage?
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14.08.2026 10:03:41
IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Grifols SA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Grifols SA-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 19,64 EUR. Bei einem Grifols SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 50,916 Grifols SA-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 516,80 EUR, da sich der Wert einer Grifols SA-Aktie am 13.08.2026 auf 10,15 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 48,32 Prozent.
Am Markt war Grifols SA jüngst 6,86 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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