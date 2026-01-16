IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Grifols SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Grifols SA-Investment gewesen.

Grifols SA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 12,54 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 79,745 Grifols SA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.01.2026 auf 11,21 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 893,94 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,61 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Grifols SA eine Börsenbewertung in Höhe von 7,94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at