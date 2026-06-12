IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Grifols SA-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Grifols SA-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Grifols SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 24,28 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41,186 Grifols SA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Grifols SA-Aktie auf 8,83 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 363,59 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 63,64 Prozent.

Alle Grifols SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at