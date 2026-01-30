Grifols Aktie

Langfristige Performance 30.01.2026 10:03:53

IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Grifols SA von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Grifols SA eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Grifols SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 19,16 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,221 Grifols SA-Papiere. Die gehaltenen Grifols SA-Papiere wären am 29.01.2026 56,15 EUR wert, da der Schlussstand 10,76 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 43,85 Prozent verringert.

Grifols SA war somit zuletzt am Markt 7,46 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

