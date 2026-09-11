Grifols Aktie

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WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087

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Lukrative Grifols SA-Investition? 11.09.2026 10:03:35

IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Grifols SA von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Grifols SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Grifols SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Grifols SA-Aktie bei 19,19 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Grifols SA-Aktie investiert, befänden sich nun 521,105 Grifols SA-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,82 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 5 116,21 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 48,84 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Grifols SA belief sich zuletzt auf 6,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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