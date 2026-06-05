IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Grifols SA von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Grifols SA-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 05.06.2023 wurde die Grifols SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 11,64 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 8,595 Grifols SA-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 04.06.2026 auf 9,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 77,82 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22,18 Prozent verringert.

Grifols SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,10 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at