Grifols Aktie

Grifols für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087

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Grifols SA-Anlage unter der Lupe 17.04.2026 10:03:58

IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Grifols SA von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Grifols SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurden Grifols SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Grifols SA-Papier letztlich bei 22,89 EUR. Bei einem Grifols SA-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 436,872 Grifols SA-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Grifols SA-Papiere wären am 16.04.2026 4 134,56 EUR wert, da der Schlussstand 9,46 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 58,65 Prozent verkleinert.

Grifols SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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