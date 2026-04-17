Grifols Aktie
WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087
|Grifols SA-Anlage unter der Lupe
|
17.04.2026 10:03:58
IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Grifols SA von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurden Grifols SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Grifols SA-Papier letztlich bei 22,89 EUR. Bei einem Grifols SA-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 436,872 Grifols SA-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Grifols SA-Papiere wären am 16.04.2026 4 134,56 EUR wert, da der Schlussstand 9,46 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 58,65 Prozent verkleinert.
Grifols SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grifols SA
Analysen zu Grifols SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Grifols SA
|9,70
|2,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.