So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Grifols SA-Aktie Investoren gebracht.

Grifols SA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Grifols SA-Aktie 17,17 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 58,258 Grifols SA-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 664,14 EUR, da sich der Wert einer Grifols SA-Aktie am 26.11.2026 auf 11,40 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,59 Prozent verringert.

Grifols SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,53 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at