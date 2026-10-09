Grifols Aktie

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WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087

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Rentable Grifols SA-Anlage? 09.10.2026 10:04:05

IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Grifols SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Grifols SA eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Grifols SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Grifols SA-Aktie bei 19,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Grifols SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,263 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 50,97 EUR, da sich der Wert eines Grifols SA-Papiers am 08.10.2026 auf 9,68 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 49,03 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Grifols SA bezifferte sich zuletzt auf 6,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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