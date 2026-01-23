IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Grifols SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Grifols SA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Grifols SA-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 24,60 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Grifols SA-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 406,504 Grifols SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.01.2026 gerechnet (10,89 EUR), wäre die Investition nun 4 426,83 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 55,73 Prozent.

Zuletzt verbuchte Grifols SA einen Börsenwert von 7,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at