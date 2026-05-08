Grifols Aktie
WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087
|Rentables Grifols SA-Investment?
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08.05.2026 10:03:59
IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Grifols SA von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde das Grifols SA-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Grifols SA-Aktie an diesem Tag bei 9,53 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Grifols SA-Aktie investierten, hätten nun 1 049,538 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 609,57 EUR, da sich der Wert einer Grifols SA-Aktie am 07.05.2026 auf 9,16 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 3,90 Prozent gleich.
Der Grifols SA-Wert an der Börse wurde auf 6,18 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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