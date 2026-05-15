IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Grifols SA von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Grifols SA gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Grifols SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Grifols SA-Anteile bei 23,73 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,214 Grifols SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.05.2026 auf 9,18 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38,67 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 61,33 Prozent eingebüßt.

Grifols SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at