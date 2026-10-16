Grifols Aktie
WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087
|Grifols SA-Anlage unter der Lupe
|
16.10.2026 10:03:30
IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Grifols SA von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Grifols SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 12,10 EUR. Bei einem Grifols SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 82,645 Grifols SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 833,88 EUR, da sich der Wert eines Grifols SA-Anteils am 15.10.2026 auf 10,09 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 16,61 Prozent eingebüßt.
Grifols SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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