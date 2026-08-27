Indra Sistemas Aktie

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WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417

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Frühe Investition 27.08.2026 10:03:21

IBEX 35-Wert Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Indra Sistemas-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Indra Sistemas eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit dem Indra Sistemas-Papier statt. Zum Handelsende stand die Indra Sistemas-Aktie an diesem Tag bei 34,12 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Indra Sistemas-Aktie investiert hat, hat nun 2,931 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Indra Sistemas-Aktien wären am 26.08.2026 177,02 EUR wert, da der Schlussstand 60,40 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 77,02 Prozent zugenommen.

Indra Sistemas war somit zuletzt am Markt 10,66 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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