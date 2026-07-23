IBEX 35-Wert Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Indra Sistemas eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Indra Sistemas-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 10,33 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 96,805 Indra Sistemas-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.07.2026 auf 51,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 946,76 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 394,68 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Indra Sistemas zuletzt 8,88 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at