IBEX 35-Wert Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Indra Sistemas-Aktie gebracht.

Am 25.12.2022 wurde die Indra Sistemas-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Indra Sistemas-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10,72 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Indra Sistemas-Aktie investiert hat, hat nun 932,836 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.12.2025 auf 47,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44 309,70 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 343,10 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Indra Sistemas eine Börsenbewertung in Höhe von 8,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at