IBEX 35-Wert Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Indra Sistemas eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 26.02.2021 wurde die Indra Sistemas-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Indra Sistemas-Papier bei 7,28 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 137,457 Indra Sistemas-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.02.2026 auf 51,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 113,40 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 611,34 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Indra Sistemas eine Börsenbewertung in Höhe von 8,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at