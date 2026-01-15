IBEX 35-Wert Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Indra Sistemas-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 15.01.2025 wurde die Indra Sistemas-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Indra Sistemas-Anteile bei 17,78 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Indra Sistemas-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 56,243 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 231,16 EUR, da sich der Wert eines Indra Sistemas-Papiers am 14.01.2026 auf 57,45 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +223,12 Prozent.

Insgesamt war Indra Sistemas zuletzt 10,17 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at